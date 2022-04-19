  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Антипутинская коалиция: новое вооружение из Финляндии, частных компаний Германии, Чехия ремонтирует украинскую технику
В тренде

Антипутинская коалиция: новое вооружение из Финляндии, частных компаний Германии, Чехия ремонтирует украинскую технику

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

Невероятная поддержка со всего мира

Антипутинская коалиция: новое вооружение из Финляндии, частных компаний Германии, Чехия ремонтирует украинскую технику

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Власти Финляндии приняли решение направить больше военной технике Украины. Соответствующее решение уже появилось на сайте Министерства обороны Финляндии. Минобороны указывает, что дополнительная помощь учитывает потребности Украины и ситуацию с ресурсами Сил обороны. Больше информации правительство разглашать не будет.

Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что страна уже практически исчерпала все собственные запасы вооружения, сообщает Reuters. Однако страна обратилась к частным промышленным компаниям, которые должны помощь с обеспечением дальнейших поставок вооружения. Укрепление Украины должно произойти настолько, чтобы украинские войска смогли отразить атаку агрессора.

Чешское правительство одобрило передачу Украине 4 тысяч артиллерийских боеприпасов. Также чешские предприятия займутся ремонтом украинской наземной военной техники, информирует Министерство обороны страны.

Читайте такжеУкраинские защитники освободили Марьинку
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...