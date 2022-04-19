Антипутинская коалиция: новое вооружение из Финляндии, частных компаний Германии, Чехия ремонтирует украинскую технику
Невероятная поддержка со всего мира
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Власти Финляндии приняли решение направить больше военной технике Украины. Соответствующее решение уже появилось на сайте Министерства обороны Финляндии. Минобороны указывает, что дополнительная помощь учитывает потребности Украины и ситуацию с ресурсами Сил обороны. Больше информации правительство разглашать не будет.
Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что страна уже практически исчерпала все собственные запасы вооружения, сообщает Reuters. Однако страна обратилась к частным промышленным компаниям, которые должны помощь с обеспечением дальнейших поставок вооружения. Укрепление Украины должно произойти настолько, чтобы украинские войска смогли отразить атаку агрессора.
Чешское правительство одобрило передачу Украине 4 тысяч артиллерийских боеприпасов. Также чешские предприятия займутся ремонтом украинской наземной военной техники, информирует Министерство обороны страны.
Популярное сейчас
- Украинские защитники освободили Марьинку
- С двумя легионерами в составе. Шахтер в Турции проиграл Фенербахче
- Российские офицеры вывозят свои семьи из приграничных с Украиной областей - источник
- Принудительная посадка с последующей поджаркой. ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52
- Ирина и Николай Морозюки стали родителями во второй раз. ФОТО
- Украинская рок-группа THE HARDKISS представила новый клип на песню о событиях в Украине. ВИДЕО
Новости по теме
- 23:44 Украинские Зеленский: Российские ракетные удары приводят лишь к ракетной самодемилитаризации рф
- 23:03 Украинские Азов показал видео с сотнями гражданских, которые скрываются на Азовстали. На завод скидывают ФАБы
- 22:58 Украинские "Послал меня нах*й, я послал его". Ярмоленко рассказал о разговоре с Тимощуком