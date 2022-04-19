Антипутинская коалиция: новое вооружение из Финляндии, частных компаний Германии, Чехия ремонтирует украинскую технику

Власти Финляндии приняли решение направить больше военной технике Украины. Соответствующее решение уже появилось на сайте Министерства обороны Финляндии. Минобороны указывает, что дополнительная помощь учитывает потребности Украины и ситуацию с ресурсами Сил обороны. Больше информации правительство разглашать не будет.

Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что страна уже практически исчерпала все собственные запасы вооружения, сообщает Reuters. Однако страна обратилась к частным промышленным компаниям, которые должны помощь с обеспечением дальнейших поставок вооружения. Укрепление Украины должно произойти настолько, чтобы украинские войска смогли отразить атаку агрессора.

Чешское правительство одобрило передачу Украине 4 тысяч артиллерийских боеприпасов. Также чешские предприятия займутся ремонтом украинской наземной военной техники, информирует Министерство обороны страны.