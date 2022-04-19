В Херсоне россияне подняли флаг советского союза

Во временно оккупированном Херсоне российские оккупанты подняли флаг советского союза, которого не существует уже более тридцати лет. Также известно, что ранее в Херсонской области оккупанты восстановили монумент Владимиру Ленину.

Отметим, что в Херсоне российские оккупанты готовят псевдореферендум, который, по их мнению, присоединит город и область к российской федерации.