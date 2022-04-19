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В Херсоне россияне подняли флаг советского союза

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(1 голосов)

У них нет идеи – только болезненная ностальгия по убогому прошлому

В Херсоне россияне подняли флаг советского союза

Фото: Радіо Свобода

UA-Футбол
Новина українською

Во временно оккупированном Херсоне российские оккупанты подняли флаг советского союза, которого не существует уже более тридцати лет. Также известно, что ранее в Херсонской области оккупанты восстановили монумент Владимиру Ленину.

В Херсоне россияне подняли флаг советского союза - изображение 1

Отметим, что в Херсоне российские оккупанты готовят псевдореферендум, который, по их мнению, присоединит город и область к российской федерации.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
19.04.2022 в 21:54
Кончене, чи що
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