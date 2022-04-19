  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Залужный обсудил со своим американским коллегой новые шаги помощи Украине
В тренде

Залужный обсудил со своим американским коллегой новые шаги помощи Украине

Общие новости
(1 голосов)

Помощь со стороны союзников - это важно

Залужный обсудил со своим американским коллегой новые шаги помощи Украине

Фото: facebook.com/CinCAFU

UA-Футбол
Новина українською

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на своей странице в фейсбуке заявил, что провел беседу со своим американским коллегой Марком Милли. В разговоре речь шла о сложной обстановке на восточном фронте Украины, а также о необходимости дальнейшей помощи для Украины.

"Пообщался со своим американским коллегой – Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Поделился информацией о сложной обстановке на востоке и юге Украины, где продолжаются тяжелые бои. В очередной раз подчеркнул, что мы нуждаемся в неотложной помощи и поблагодарил за уже оказанную.

Заверил, что мы обязательно сохраним весь опыт этой тяжелой войны и поделимся им с партнерами, чтобы мировое зло было наказано", – написал Залужный.

Напомним, что ранее ВСУ взяли под полный контроль населенный пункт Марьинка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Фейсбук

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...