Залужный обсудил со своим американским коллегой новые шаги помощи Украине
Помощь со стороны союзников - это важно
Фото: facebook.com/CinCAFU
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на своей странице в фейсбуке заявил, что провел беседу со своим американским коллегой Марком Милли. В разговоре речь шла о сложной обстановке на восточном фронте Украины, а также о необходимости дальнейшей помощи для Украины.
"Пообщался со своим американским коллегой – Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
Поделился информацией о сложной обстановке на востоке и юге Украины, где продолжаются тяжелые бои. В очередной раз подчеркнул, что мы нуждаемся в неотложной помощи и поблагодарил за уже оказанную.
Заверил, что мы обязательно сохраним весь опыт этой тяжелой войны и поделимся им с партнерами, чтобы мировое зло было наказано", – написал Залужный.
Напомним, что ранее ВСУ взяли под полный контроль населенный пункт Марьинка.
Популярное сейчас
- С двумя легионерами в составе. Шахтер в Турции проиграл Фенербахче
- Российские офицеры вывозят свои семьи из приграничных с Украиной областей - источник
- В Офисе Президента констатировали заморозку мирных переговоров с россией
- Ночью на 16 апреля россией были обстреляны девять украинских областей
- Скажи-ка, дядя, вед не даром, Москва, спаленная пожаром, Нептуну отдана. Коля Серга опубликовал стих
- Отсутствие позиции - тоже активная позиция. Коля Серга обратился к Регине и другим блогерам рф
Новости по теме
- 23:44 Украинские Зеленский: Российские ракетные удары приводят лишь к ракетной самодемилитаризации рф
- 23:03 Украинские Азов показал видео с сотнями гражданских, которые скрываются на Азовстали. На завод скидывают ФАБы
- 22:58 Украинские "Послал меня нах*й, я послал его". Ярмоленко рассказал о разговоре с Тимощуком