Залужный обсудил со своим американским коллегой новые шаги помощи Украине

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на своей странице в фейсбуке заявил, что провел беседу со своим американским коллегой Марком Милли. В разговоре речь шла о сложной обстановке на восточном фронте Украины, а также о необходимости дальнейшей помощи для Украины.

"Пообщался со своим американским коллегой – Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Поделился информацией о сложной обстановке на востоке и юге Украины, где продолжаются тяжелые бои. В очередной раз подчеркнул, что мы нуждаемся в неотложной помощи и поблагодарил за уже оказанную.

Заверил, что мы обязательно сохраним весь опыт этой тяжелой войны и поделимся им с партнерами, чтобы мировое зло было наказано", – написал Залужный.