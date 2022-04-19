Нидерланды отправят в Украину тяжелую технику. Решение принято после разговора с Зеленским
Решительная позиция наших пратнеров
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Правительство Нидерландов согласовало решение предоставить Украине тяжелое вооружение: тяжелую технику и бронетехнику. Соглашению способствовал разговор Владимира Зеленского с нидерландскими чиновниками.
"В разговоре с Владимиром Зеленским министр обороны Кайса Оллонгрен и я выразили нашу поддержку в то время, как россия начинает новое наступление. Нидерланды отправят в Украину тяжелую технику, в частности бронетехнику. Вместе с союзниками мы рассматриваем возможность поставки дополнительной тяжелой техники", – сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
Отметим, что передача оружия Нидерландами Украине проходит под лозунгом "мы вам не немцы".
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