  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Нидерланды отправят в Украину тяжелую технику. Решение принято после разговора с Зеленским
В тренде

Нидерланды отправят в Украину тяжелую технику. Решение принято после разговора с Зеленским

Общие новости
(2 голосов)

Решительная позиция наших пратнеров

Нидерланды отправят в Украину тяжелую технику. Решение принято после разговора с Зеленским

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Правительство Нидерландов согласовало решение предоставить Украине тяжелое вооружение: тяжелую технику и бронетехнику. Соглашению способствовал разговор Владимира Зеленского с нидерландскими чиновниками.

"В разговоре с Владимиром Зеленским министр обороны Кайса Оллонгрен и я выразили нашу поддержку в то время, как россия начинает новое наступление. Нидерланды отправят в Украину тяжелую технику, в частности бронетехнику. Вместе с союзниками мы рассматриваем возможность поставки дополнительной тяжелой техники", – сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Отметим, что передача оружия Нидерландами Украине проходит под лозунгом "мы вам не немцы".

Нидерланды отправят в Украину тяжелую технику. Решение принято после разговора с Зеленским - изображение 1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...