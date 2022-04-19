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"Вы не убиваете гражданских и детей, вы фашистов убиваете". Разговор российского солдата и его зомби-мамы

Общие новости
(1 голосов)

СБУ перехватила новый разговор

"Вы не убиваете гражданских и детей, вы фашистов убиваете". Разговор российского солдата и его зомби-мамы

Фото: LB

UA-Футбол
Новина українською

Служба безопасности Украины перехватила очередной разговор российского солдата с родней. В ней россиянин в сущности признается в убийстве гражданского населения, но его мать это не смущает.

В разговоре со своей матерью захватчик прямо говорит, что они убивают мирное население и детей. На это она отвечает: "Нет, вы не убиваете гражданских и детей!... Вы фашистов убиваете, бл*дь, поверь мне!".

Российские СМИ вложили в ее голову, что у них "большое дело в Украине", и она искренне в это верит. "Сынок, не теряйте боевого духа! Ты только видел бы, что они там творят! Ты знаешь, вы делаете великое дело!" - подчеркивает она.

Теперь не удивительно, почему более 70% россиян поддерживают войну в Украине. Они больше верят телевизору, чем своим сыновьям-оккупантам. Но для всех "зомбированных" хотим напомнить: уже более 20 тыс. российских военных заплатили за это своей жизнью.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
19.04.2022 в 22:51
Мозги на болота не завозили.
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Динамiт (Василькiв)
19.04.2022 в 22:59
Тобі краще відомо консєрва....
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