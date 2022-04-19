Группировка Восток отбила за день три атаки врага

Оперативно-тактическая группировка "Восток" докладывает об успехах на фронте за вторник, 19-го апреля. Как отмечает пресс-служба группировки, было отбито шесть атак врага.

В результате уничтожено:

личного состава – 30;

танков – 2;

БТР/БМП – 8;

АО – 2;

вертолетов – 1.

Защитники Украины докладывают о том, что русские фашистские войска продолжали совершать наступательные действия.