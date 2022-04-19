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Группировка Восток отбила за день три атаки врага

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Уничтожена техника и ликвидированы оккупанты

Группировка Восток отбила за день три атаки врага

UA-Футбол
Новина українською

Оперативно-тактическая группировка "Восток" докладывает об успехах на фронте за вторник, 19-го апреля. Как отмечает пресс-служба группировки, было отбито шесть атак врага.

В результате уничтожено:

  • личного состава – 30;
  • танков – 2;
  • БТР/БМП – 8;
  • АО – 2;
  • вертолетов – 1.

Защитники Украины докладывают о том, что русские фашистские войска продолжали совершать наступательные действия.

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В статье: война с Россией
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