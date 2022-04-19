Группировка Восток отбила за день три атаки врага
Уничтожена техника и ликвидированы оккупанты
Оперативно-тактическая группировка "Восток" докладывает об успехах на фронте за вторник, 19-го апреля. Как отмечает пресс-служба группировки, было отбито шесть атак врага.
В результате уничтожено:
- личного состава – 30;
- танков – 2;
- БТР/БМП – 8;
- АО – 2;
- вертолетов – 1.
Защитники Украины докладывают о том, что русские фашистские войска продолжали совершать наступательные действия.
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Источник:Фейсбук
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