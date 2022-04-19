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Борис Джонсон анонсировал передачу Украине артиллерийских систем

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(2 голосов)

Также артиллерийские системы Украине согласны предоставить США и Канада

Борис Джонсон анонсировал передачу Украине артиллерийских систем

Фото - ОП

UA-Футбол
Новина українською

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал очередную помощь Украине. На этот раз речь идет об артиллерийских системах. Такой шаг обусловлен тем, что россия перешла к новому наступлению.

"Это станет артиллерийским противостоянием, им нужна поддержка артиллерией, и это то, что мы им предоставим... вдобавок ко многим другим формам поддержки. Жизненно важно, чтобы мы не позволили путину набрать обороты", - цитирует Джонсона агентство Reuters.

Также известно, что передачу артиллерийских систем Украине анонсировали также чиновники Канады и США.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Reuters

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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарница)
19.04.2022 в 22:55
Ех, солом"яна голова. Обіяйняв би тебе, поплескав би по плечах, та руку потиснув. Нажаль, немає можливості:)
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+2
0
Будєм разбіратся (Київ)
19.04.2022 в 22:51
Фантастичний чел . Поки інші макронять, людина реально допомагає
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+1
0

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