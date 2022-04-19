Борис Джонсон анонсировал передачу Украине артиллерийских систем
Также артиллерийские системы Украине согласны предоставить США и Канада
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал очередную помощь Украине. На этот раз речь идет об артиллерийских системах. Такой шаг обусловлен тем, что россия перешла к новому наступлению.
"Это станет артиллерийским противостоянием, им нужна поддержка артиллерией, и это то, что мы им предоставим... вдобавок ко многим другим формам поддержки. Жизненно важно, чтобы мы не позволили путину набрать обороты", - цитирует Джонсона агентство Reuters.
Также известно, что передачу артиллерийских систем Украине анонсировали также чиновники Канады и США.
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Источник:Reuters
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