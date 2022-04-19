Силами ООС было отбито десять атак россиян за последние сутки
Наши защитники – лучшие
Фото: unian.net/ автор неизвестен
Операция объединенных сил докладывает о проделанной работе на протяжении последних суток. Наши защитники отбили десять атак врага, благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон российским оккупантам.
"В частности, украинские защитники уничтожили 12 танков, одну артиллерийскую систему, 28 единиц бронированной и 2 единицы автомобильной техники.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет Су-34, один вертолет Ка-52, четыре беспилотных летательных аппарата и одну крылатую ракету", - говорится в сообщении ООС.
Добавим, что ранее итоги суток подвела оперативно-тактическая группировка "Восток".
Популярное сейчас
- Арестович: Вторая фаза войны определит третью, которая может пойти по трем сценариям
- "А я вам сейчас покажу, откуда… " Армия россии планировала военное вторжение в беларусь
- Тренер Аталанты рассказал о травме Руслана Малиновского
- Ночью на 16 апреля россией были обстреляны девять украинских областей
- Ирина и Николай Морозюки стали родителями во второй раз. ФОТО
- Настоящий лидер. Капитан Вест Хэма плакал после матча с Лионом, а потом убирался в раздевалке
Новости по теме
- 23:44 Украинские Зеленский: Российские ракетные удары приводят лишь к ракетной самодемилитаризации рф
- 23:03 Украинские Азов показал видео с сотнями гражданских, которые скрываются на Азовстали. На завод скидывают ФАБы
- 22:58 Украинские "Послал меня нах*й, я послал его". Ярмоленко рассказал о разговоре с Тимощуком