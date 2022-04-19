Силами ООС было отбито десять атак россиян за последние сутки

Операция объединенных сил докладывает о проделанной работе на протяжении последних суток. Наши защитники отбили десять атак врага, благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон российским оккупантам.

"В частности, украинские защитники уничтожили 12 танков, одну артиллерийскую систему, 28 единиц бронированной и 2 единицы автомобильной техники. Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет Су-34, один вертолет Ка-52, четыре беспилотных летательных аппарата и одну крылатую ракету", - говорится в сообщении ООС.

Добавим, что ранее итоги суток подвела оперативно-тактическая группировка "Восток".