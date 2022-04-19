  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Силами ООС было отбито десять атак россиян за последние сутки
В тренде

Силами ООС было отбито десять атак россиян за последние сутки

Общие новости
(1 голосов)

Наши защитники – лучшие

Силами ООС было отбито десять атак россиян за последние сутки

Фото: unian.net/ автор неизвестен

UA-Футбол

Операция объединенных сил докладывает о проделанной работе на протяжении последних суток. Наши защитники отбили десять атак врага, благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон российским оккупантам.

"В частности, украинские защитники уничтожили 12 танков, одну артиллерийскую систему, 28 единиц бронированной и 2 единицы автомобильной техники.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет Су-34, один вертолет Ка-52, четыре беспилотных летательных аппарата и одну крылатую ракету", - говорится в сообщении ООС.

Добавим, что ранее итоги суток подвела оперативно-тактическая группировка "Восток".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Фейсбук

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...