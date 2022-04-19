Россияне информируют свой народ о действиях в случае ответного ядерного удара со стороны стран НАТО
Готовятся первыми нажать красную кнопку?
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На российских ресурсах распространяется информация о рекомендациях МЧС РФ "на случай ядерного ответного удара со стороны стран НАТО".
В заявлении говорится:
"По оперативным данным во время массовых торжеств по поводу празднования Пасхи 24.04.2022 возможна угроза ответного ядерного удара со стороны стран НАТО.
МЧС РФ убедительно просит граждан самостоятельно привести подвальные помещения своих домов, а также ближайшие бомбоубежища в пригодный для проживания вид".
Здесь следует обратить внимание на словосочетание "ответного удара". Из контекста следует, что россия готовится первой наносить ядерный удар.
Популярное сейчас
- С двумя легионерами в составе. Шахтер в Турции проиграл Фенербахче
- Арестович: Вторая фаза войны определит третью, которая может пойти по трем сценариям
- "А я вам сейчас покажу, откуда… " Армия россии планировала военное вторжение в беларусь
- Принудительная посадка с последующей поджаркой. ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52
- Ирина и Николай Морозюки стали родителями во второй раз. ФОТО
- Отсутствие позиции - тоже активная позиция. Коля Серга обратился к Регине и другим блогерам рф
Новости по теме
- 23:44 Украинские Зеленский: Российские ракетные удары приводят лишь к ракетной самодемилитаризации рф
- 23:03 Украинские Азов показал видео с сотнями гражданских, которые скрываются на Азовстали. На завод скидывают ФАБы
- 22:58 Украинские "Послал меня нах*й, я послал его". Ярмоленко рассказал о разговоре с Тимощуком