Россияне информируют свой народ о действиях в случае ответного ядерного удара со стороны стран НАТО

На российских ресурсах распространяется информация о рекомендациях МЧС РФ "на случай ядерного ответного удара со стороны стран НАТО".

В заявлении говорится:

"По оперативным данным во время массовых торжеств по поводу празднования Пасхи 24.04.2022 возможна угроза ответного ядерного удара со стороны стран НАТО. МЧС РФ убедительно просит граждан самостоятельно привести подвальные помещения своих домов, а также ближайшие бомбоубежища в пригодный для проживания вид".

Здесь следует обратить внимание на словосочетание "ответного удара". Из контекста следует, что россия готовится первой наносить ядерный удар.