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Россияне информируют свой народ о действиях в случае ответного ядерного удара со стороны стран НАТО

Общие новости
(1 голосов)

Готовятся первыми нажать красную кнопку?

Россияне информируют свой народ о действиях в случае ответного ядерного удара со стороны стран НАТО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

На российских ресурсах распространяется информация о рекомендациях МЧС РФ "на случай ядерного ответного удара со стороны стран НАТО".

В заявлении говорится:

"По оперативным данным во время массовых торжеств по поводу празднования Пасхи 24.04.2022 возможна угроза ответного ядерного удара со стороны стран НАТО.

МЧС РФ убедительно просит граждан самостоятельно привести подвальные помещения своих домов, а также ближайшие бомбоубежища в пригодный для проживания вид".

Здесь следует обратить внимание на словосочетание "ответного удара". Из контекста следует, что россия готовится первой наносить ядерный удар.

Россияне информируют свой народ о действиях в случае ответного ядерного удара со стороны стран НАТО - изображение 1

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В статье: война с Россией
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Комментарии (5)
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Romerik (YNWA)
19.04.2022 в 23:04
То фейк. Провіряйте інфу. Вже їхні орки сказали що їх сайт зламали
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0
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Papaye (Dnipro)
19.04.2022 в 23:07
Та вони забагото чого казали, виправдовуючи свої дії. Що з того було правдою?
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0
0
football_soccer (Украина)
19.04.2022 в 22:58
на случай ОТВЕТНОГО удара?? то есть эти отморозки уже прямым текстом говорят, что будут первыми применять ядерное оружие?
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хутин пуйло 88 (Десь)
19.04.2022 в 23:01
Вот и я так читаю... Ответный удар. То есть они планируют долбануть и уже готовятся к ответке?
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+1
0
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Extrim4ik (Extreme)
19.04.2022 в 22:56
...Е.б.а.н.у.т.ы.е... Это будет самая страшная, безжальная, незабываемая ошибка, если РФ использует ядерное оружие...
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0

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