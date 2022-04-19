США, Франция и Британия обсудили гарантии безопасности для Украины во время и после войны с рф
По принципу механизма безопасности ЕС, а не НАТО
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент США Джо Байден провел консультации с союзниками, в том числе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном по поводу гарантий безопасности Украины во время и после войны с россией. Об этом пишет агентство Reuters.
"Это будет военное снабжение, чтобы Украина могла справиться с новым нападением, или, возможно, гарантии, которые позволят нам вмешаться, если Украина подвергнется нападению", - цитирует агентство представителя французского президента, который рассказал об итогах встречи.
По словам французского чиновника, эти гарантии будут больше похожи на пункт об обороне, действующий в рамках Европейского Союза, а не на защитный механизм ст. 5 НАТО, гарантирующий автоматическую военную поддержку в случае нападения на страну-члена.
Также советник подтвердил, что Франция готова быть гарантом безопасности Украины.
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