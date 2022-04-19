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США, Франция и Британия обсудили гарантии безопасности для Украины во время и после войны с рф

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По принципу механизма безопасности ЕС, а не НАТО

США, Франция и Британия обсудили гарантии безопасности для Украины во время и после войны с рф

Getty Images / Global Images Ukraine

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Президент США Джо Байден провел консультации с союзниками, в том числе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном по поводу гарантий безопасности Украины во время и после войны с россией. Об этом пишет агентство Reuters.

"Это будет военное снабжение, чтобы Украина могла справиться с новым нападением, или, возможно, гарантии, которые позволят нам вмешаться, если Украина подвергнется нападению", - цитирует агентство представителя французского президента, который рассказал об итогах встречи.

По словам французского чиновника, эти гарантии будут больше похожи на пункт об обороне, действующий в рамках Европейского Союза, а не на защитный механизм ст. 5 НАТО, гарантирующий автоматическую военную поддержку в случае нападения на страну-члена.

Также советник подтвердил, что Франция готова быть гарантом безопасности Украины.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Reuters

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