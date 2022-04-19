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Источник: Мариуполь может упасть через несколько суток, битва за Донбасс может длиться до полугода

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Враг активизировал усилия

Источник: Мариуполь может упасть через несколько суток, битва за Донбасс может длиться до полугода

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Европейская правда" со ссылкой на Reuters цитирует европейского чиновника, заявившего, что российские войска могут захватить Мариуполь в течение нескольких дней.

Источник отметил, что Мариуполь почти полностью разрушен, а зверства россиян там могут быть сильнее того, что было в Буче.

"В конце концов, мы ожидаем полного разрушения города и многочисленных жертв среди гражданского населения в Мариуполе", - на правах анонимности сказал чиновник во время общения с американскими журналистами.

"Я боюсь, что там будет хуже, чем в Буче. А до 9-го мая путин может объявить, что он освободил город Мариуполь… Поэтому, думаю, в ближайшие дни Мариуполь будет под контролем", - отметил чиновник.

Также чиновник сказал, что битва за Донбасс, вероятно, займет от четырех до шести месяцев, добавив, что конфликт тогда может зайти в тупик.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
19.04.2022 в 23:30
Какой-то пророссийский источник панику разводит.
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