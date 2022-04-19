Зеленский: Если бы Украина получила доступ ко всему оружию, в котором нуждаемся, мы бы уже завершили войну

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к своему народу по итогам 55-го дня большой войны с россией. Глава государства сказал, что сейчас на территории Украины и в приграничных районах россии сосредоточена фактически вся боеспособная часть армии оккупантов.

Но проблема не в этом, а в том, что Украина не получает в полной мере оружие, в котором нуждается:

"Если бы Украина получила доступ ко всему тому оружию, в котором нуждаемся, которое есть у наших партнеров и которое сопоставимо с оружием, которое использует россия, мы бы уже завершили эту войну".

Вообще надо понимать, что воюет Украина не с солдатами и не с войсками, а с варварами и извергами:

"Русская армия в этой войне навсегда впишет себя в мировую историю как едва ли не самую варварскую и бесчеловечную армию мира".

Президент рассказал о работе на дипломатическом фронте, отметил, что военное положение в стране будет продолжено, обсудил законопроект о процедуре размещения мощностей тех предприятий, которые были эвакуированы из зоны боевых действий. Также Зеленский традиционно наградил украинских защитников и защитниц.

Отдельное внимание – к героям Мариуполя:

"Максимальная признательность от всего Украинского народа и 36-й бригаде, и "Азову", и 12-й бригаде Национальной гвардии Украины, и пограничникам, и добровольцам Правого сектора, и 555-му военному госпиталю, полицейским, терробороновцам".

Смотрите полное видеообращение Президента Украины.