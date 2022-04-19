Пентагон заявил, что Украина получила запчасти для военных самолетов. Также идет речь об истребителе

Издание "Европейская правда" со ссылкой на CNN цитирует пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, заявившего о том, что Украина получила истребитель от одной из стран, а также запчасти для военных самолетов. Эти запчасти позволят модернизировать, усилить и усовершенствовать авиапарк и поднять в воздух больше сил, необходимых для войны с россией.

"Я просто хотел бы сказать, не прибегая к тому, что предоставляют другие страны, что они (украинцы) получили дополнительные платформы, а также детали, чтобы позволить увеличить свой флот, размер авиапарка. Я думаю, что на этом стоит остановиться", – заявил Кирби. Пресс-секретарь уточнил, что речь идет о помощи не от США.

Также CNN сообщает, ссылаясь на Кирби, о передаче Украине истребителя, однако, не приводит соответствующую цитату спикера Пентагона.

Также известно, что в ближайшие 24 часа в Европу прибудут семь авиарейсов с помощью для обеспечения безопасности от США для Украины.