Группировка россиян, проскочившая Кременную и заявившая о ее взятии, уничтожена, - Арестович

Советник главы офиса Президента Украины Алексей Арестович заявил, что ВСУ ликвидировали группу российских войск, которая проскочила Кременную и заявила о ее взятии.

"Русская пропаганда заявила про Кременную, Торское и Марьинку. Что касается Кременной, то там не все так просто и вокруг нее идут бои. Что касается Торского, то это такая маленькая деревушка, немного южнее Кременной. Та группа, которая через Кременную проскочила и заявила, что Кременная взята, ее больше нет... Они зачем-то на скорости заскочили в наше боевое расположение, видимо, хотели скосплеить гостомельский десант, и ее постигла та же участь. Им навешали и они отошли назад", - рассказал Арестович.