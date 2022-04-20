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СМИ: Администрация Байдена на этой неделе объявит еще один пакет военной помощи Украине

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Боеприпасы и артиллерийское снаряжение

СМИ: Администрация Байдена на этой неделе объявит еще один пакет военной помощи Украине

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Администрация президента США Джо Байдена готовится на этой неделе объявить о выделении очередного пакета военной помощи для Украины. Об этом говорится в сообщении телекомпании NBC.

Ожидается, что в рамках нового пакета помощи Украина получит артиллерийские орудия, десятки тысяч боеприпасов и другое оружие. Этот пакет будет похож на тот, который США уже начала доставлять Украине в рамках выделения оружия на 800 миллионов долларов.

Источник отмечает, что о новом пакете помощи США объявят до конца этой недели.

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Источник:
NBC

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