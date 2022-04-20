Отбито 10 атак только в зоне ООС. Генштаб рассказал о ситуации на фронте на утро 20 апреля

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отчитывается по поводу ситуации на фронте на 6 утра 20 апреля. По информации Генштаба, враг продолжает обстреливать передовые позиции украинских воинов.

"Определенные подразделения вооруженных сил республики беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию украинской-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Проводят инженерное оборудование позиций и наблюдательных постов.

На Северском направлении признаков формирования противником ударной группировки для восстановления наступательных действий не обнаружено. Охрана участка украинско-российской границы на указанном направлении осуществляется врагом в усиленном режиме. Продолжаются мероприятия инженерного оборудования опорных пунктов в приграничных с Украиной районах.

На Слобожанском направлении враг осуществляет перегруппировки и пополнения запасов. Продолжает частичную блокировку Харькова и обстрелы города.

На Изюмском направлении противник предпринял попытку наступления в направлении Сулиговка, Дибровное. Враг пытается проводить воздушную разведку направлений наступления с применением беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10".

На Донецком и Таврическом направлениях российские оккупанты продолжают осуществлять обстрелы передовых позиций наших войск и поиск слабых мест в обороне по всей линии столкновения. Продолжается ведение боевых действий в районах населенных пунктов Кременная, Торское и Зеленая Долина. Враг осуществляет перегруппировку с целью дальнейшего наступления в направлении населенного пункта Лиман.

Противник пытается осуществлять наступление с целью продвижения вглубь населенного пункта Попасная. После попыток штурма российскими оккупантами в Рубежном и Северодонецке, в местную больницу города Новоайдар досправлено около 130 раненых военнослужащих противника. Точное количество пока уточняется.

На Донецком направлении враг вел штурмовые действия в районе населенного пункта Марьинка.

Основные усилия противник сосредоточивает на захвате города Мариуполя, продолжает штурмовые действия в районе завода "Азовсталь".

Враг ведет боевые действия в районе населенных пунктов Большая Новоселка, Ривнополь и Сторожевое. Продолжает осуществлять логистическое обеспечение войск.

На Южнобугском направлении противник сосредоточивает основные усилия на удержании занимаемых рубежей, осуществляет обстрелы позиций наших войск. Ведет боевые действия в районе населенного пункта Александровка.

В дальнейшем российские оккупанты продолжат осуществлять огневое влияние на позиции наших войск и ведение боевых действий с целью выхода на административные границы Херсонской области.

С Харьковской области с пунктом постоянной дислокации (населенный пункт Солоти Белгородской области), из-за тяжелых потерь, оккупанты вывели батальонную тактическую группу 237-го танкового полка 3 и мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа для восстановления боеспособности.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшую сутки отражены десять атак российских оккупантов, уничтожено двенадцать танков, двадцать восемь единиц бронированной и две единицы автомобильной техники, одну артиллерийскую систему", - сообщает Генштаб.