Кислица в ООН: Захватчики, как нацисты, вывозят украинцев с захваченных территорий в россию
Гитлер позавидовал бы путину
Getty Images / Global Images Ukraine
российские захватчики продолжают насильственно переселять украинцев с временно захваченных территорий в россию, как это более полувека назад делала нацистская Германия. Об этом на заседании Совбеза ООН сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.
"Неотъемлемым элементом такого перемещения есть фильтрационные лагеря. Не менее 20 тысяч украинцев содержатся в фильтрационных лагерях "на линии Мангуш – Никольское – Ялта и около 5–7 тыс. – в Безыменном Донецкой области".
"Граждан Украины отправляют в депрессивные регионы россии, в частности в северные области и на остров Сахалин. При этом им выдают документы, запрещающие покидать российские регионы в течение двух лет. В целом, на сегодняшний день на территорию россии переселено более 500 тыс. украинцев, в том числе 121 тыс. детей. Такие действия могут быть квалифицированы как похищение людей и требуют решительного ответа международного сообщества, прежде всего соответствующих структур ООН".
"Каждый раз кажется, что мы уже привыкли к позорным методам российской войны. Но каждая свежая новость из Мариуполя и десятков других горячих точек доказывает, что россияне способны добиваться новых высот".
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