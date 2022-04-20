  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кислица в ООН: Захватчики, как нацисты, вывозят украинцев с захваченных территорий в россию
В тренде

Кислица в ООН: Захватчики, как нацисты, вывозят украинцев с захваченных территорий в россию

Общие новости
(1 голосов)

Гитлер позавидовал бы путину

Кислица в ООН: Захватчики, как нацисты, вывозят украинцев с захваченных территорий в россию

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

российские захватчики продолжают насильственно переселять украинцев с временно захваченных территорий в россию, как это более полувека назад делала нацистская Германия. Об этом на заседании Совбеза ООН сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

"Неотъемлемым элементом такого перемещения есть фильтрационные лагеря. Не менее 20 тысяч украинцев содержатся в фильтрационных лагерях "на линии Мангуш – Никольское – Ялта и около 5–7 тыс. – в Безыменном Донецкой области".

"Граждан Украины отправляют в депрессивные регионы россии, в частности в северные области и на остров Сахалин. При этом им выдают документы, запрещающие покидать российские регионы в течение двух лет. В целом, на сегодняшний день на территорию россии переселено более 500 тыс. украинцев, в том числе 121 тыс. детей. Такие действия могут быть квалифицированы как похищение людей и требуют решительного ответа международного сообщества, прежде всего соответствующих структур ООН".

"Каждый раз кажется, что мы уже привыкли к позорным методам российской войны. Но каждая свежая новость из Мариуполя и десятков других горячих точек доказывает, что россияне способны добиваться новых высот".

Читайте такжеПо курсу военного корабля: россия лишилась членства в нескольких органах ООН – Кислица

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Сергей Кислица
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ukrinform.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...