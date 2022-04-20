Зинченко и Довбик сыграют в благотворительном киберспортивном турнире
Соревнования пройдут 30 апреля и 1 мая
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Благотворительная организация "Рух в будущее", организованная львовским "Рухом", объявила о проведении благотворительного киберспортивного турнира по FIFA 22 "Кубок помощи Украины".
Турнир пройдет 30 апреля и 1 мая в Академии футбола "Руха". Участники смогут сыграть как в онлайн, так и в офлайн режимах.
В число 32 участников турнира вошли игроки сборной Украины Александр Зинченко и Артем Довбик. Также на турнире сыграют комментатор Виктор Вацко и журналист Дмитрий Поворознюк, амбассадором соревнований станет киберспортсмен Евгений "Yozhyk" Мостовик.
Принять участие в турнире могут все желающие, заполнив анкету. Благотворительный взнос для участия - от двух тысяч гривен.
Все средства турнира будут направлены на приобретение наркозо-дыхательного аппарата PRIMA-456 для Львовского военно-медицинского клинического госпиталя.
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