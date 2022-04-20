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Минус самолет и вертолет оккупанта. Воздушные Силы за сутки уничтожили 9 целей

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Держимся!

Минус самолет и вертолет оккупанта. Воздушные Силы за сутки уничтожили 9 целей

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

UA-Футбол
Новина українською

Воздушные Силы Вооруженных сил Украины продолжают уничтожать врага в небе. За минувшие сутки ВС ВСУ приземлили еще девять воздушных целей врага, используя зенитные ракеты, ПЗРК, зенитные установки и другие средства поражения.

  • 1 самолет (вероятно истребитель-бомбардировщик Су-34);
  • 1 вертолет (Ка-52);
  • 5 БПЛА (ОТР "Орлан-10");
  • 1 крылатую ракету;
  • 1 БПЛА (S-100).

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В статье: война с Россией
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