Минус самолет и вертолет оккупанта. Воздушные Силы за сутки уничтожили 9 целей
Держимся!
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ
Воздушные Силы Вооруженных сил Украины продолжают уничтожать врага в небе. За минувшие сутки ВС ВСУ приземлили еще девять воздушных целей врага, используя зенитные ракеты, ПЗРК, зенитные установки и другие средства поражения.
- 1 самолет (вероятно истребитель-бомбардировщик Су-34);
- 1 вертолет (Ка-52);
- 5 БПЛА (ОТР "Орлан-10");
- 1 крылатую ракету;
- 1 БПЛА (S-100).
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