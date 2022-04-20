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В Укрзалізниці поймали четырех агентов, которые передавали информацию российской армии

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Нелюди

В Укрзалізниці поймали четырех агентов, которые передавали информацию российской армии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Среди сотрудников "Укрзалізниці" обнаружили четырех агентов, которые сотрудничали с российскими оккупантами и регулярно передавали им важную стратегическую информацию. Об этом сообщил глава правления "Укрзалізниці" Александр Камышин.

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"Железная дорога – крупнейший работодатель нашей крупной страны. 231 тысяча человек работает в компании. Все уже привыкли, что железнодорожники — это #железные_люди с #железными_нервами, которые продолжают #работать_по_графику даже во время войны. Тысячи железнодорожников отличились своими героическими поступками".

"Но нашлись и такие, за которых мне стыдно. Да, их не много, но они есть. Речь идет об агентах, которые сотрудничали с русскими войсками и системно передавали им информацию. Наша внутренняя служба безопасности железной дороги системно работает над обнаружением подозрительных работников и передает информацию правоохранительным органам. А они уже, в свою очередь, делают свою работу".

"На сегодняшний день у нас уже есть 4 таких подтвержденных коллаборанта. Ими уже занимаются правоохранительные органы. Мне жалко и стыдно это признавать. Но мы будем и дальше работать над тщательным обнаружением таких преступных элементов из рядов железнодорожников".

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В статье: Укрзализныця война с Россией
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Источник:
t.me/zalizni_zminy

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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
20.04.2022 в 09:38
Предатели е..б..у..ч..и..е.. И так людям жить тяжело, а тут ещё и помогают врагам..
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