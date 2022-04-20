В Укрзалізниці поймали четырех агентов, которые передавали информацию российской армии
Нелюди
Getty Images / Global Images Ukraine
Среди сотрудников "Укрзалізниці" обнаружили четырех агентов, которые сотрудничали с российскими оккупантами и регулярно передавали им важную стратегическую информацию. Об этом сообщил глава правления "Укрзалізниці" Александр Камышин.
"Железная дорога – крупнейший работодатель нашей крупной страны. 231 тысяча человек работает в компании. Все уже привыкли, что железнодорожники — это #железные_люди с #железными_нервами, которые продолжают #работать_по_графику даже во время войны. Тысячи железнодорожников отличились своими героическими поступками".
"Но нашлись и такие, за которых мне стыдно. Да, их не много, но они есть. Речь идет об агентах, которые сотрудничали с русскими войсками и системно передавали им информацию. Наша внутренняя служба безопасности железной дороги системно работает над обнаружением подозрительных работников и передает информацию правоохранительным органам. А они уже, в свою очередь, делают свою работу".
"На сегодняшний день у нас уже есть 4 таких подтвержденных коллаборанта. Ими уже занимаются правоохранительные органы. Мне жалко и стыдно это признавать. Но мы будем и дальше работать над тщательным обнаружением таких преступных элементов из рядов железнодорожников".
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