Пентагон не подтвердил, что рф ударила по партии заграничного оружия возле Львова
На россии подобные новости называют фэйком
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Представитель Пентагона Джон Кирби не подтвердил, что войска российской федерации нанесли удар по партии иностранного вооружения, которое получает Украина. Его слова приводит "Голос Америки". Напомним, что на россии в понедельник хвастались попаданием в "украинский логистический центр в районе Львова".
"У нас нет указаний на то, что какие-либо вооружения или системы, которые мы или другие страны направляли в Украину, подверглись удару или что их поставки были сорваны. Возможно, что они пытались этого добиться, однако открытым вопросом является то, было ли это успешным. У нас нет указаний, что имелось какое бы то ни было воздействие на процесс передачи оружия", - отметил Кирби.
Напомним, что вчера согласовали новые поставки вооружения в Украину
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