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Для женщин, детей и пожилых. Сегодня откроется гуманитарный коридор из Мариуполя

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Для женщин, детей и пожилых. Сегодня откроется гуманитарный коридор из Мариуполя

Getty Images / Global Images Ukraine

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Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила о том, что 20 апреля 2022 года будет работать гуманитарный коридор из Мариуполя.

"Учитывая катастрофическую гуманитарную ситуацию в Мариуполе, именно в этом направлении мы сфокусируем наши усилия сегодня. Нам удалось предварительно договориться о гуманитарном коридоре для женщин, детей и пожилых людей".

"Сбор в Мариуполе сегодня, 20 апреля, с 14:00 на пересечении улиц Таганрогской и 130-й Таганрогской дивизии. Колонна будет двигаться по маршруту: Мариуполь-Мангуш-Бердянск-Токмак-Орехов-Запорожье".

"Учитывая очень сложную ситуацию безопасности, во время действия коридора могут происходить изменения. Итак, прошу следить за соответствующими официальными сообщениями. Мы приложим все усилия, чтобы все сработало, как следует".

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В статье: война с Россией Ирина Верещук Гуманитарные коридоры
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Источник:
t.me/vereschuk_iryna

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