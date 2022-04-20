Глава Николаевского облсовета: россияне, не хотите рассказать на ваших каналах, как бомбите больницы?

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева рассказала об очередной серии зверств орков:

"Когда слов уже не осталось. Рашисты, так и будете зомбировано транслировать на своих фашистских каналах "уничтожение ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО военных объектов на "нацистской" территории"? А не хотите рассказать, как бомбите больницы?"

"Например, как вам такой сюжет: "русские падлы, бомбили больницу в Баштанке. УНИЧТОЖЕНО отделение диализа, приемное отделение, операционная без стеклопакетов… есть пострадавшие". Или такой: "Нам мало и мы решили еще разбомбить больницу в уничтоженном нами же, рашистами, Мариуполе, где оставались беззащитные мирные люди…"

"КАК ВАМ ТАКИЕ СЮЖЕТЫ, АСВАБАДИТЕЛИ? И, к сожалению, это действительность. Благодаря Богу, в Баштанке все обошлось без смертей и дети не пострадали. Мы обязательно все отремонтируем. А вот они НИКОГДА не отмоют свои поганые руки и гнилые души! Я хочу, чтобы европейское сообщество осознало: россия – это УГРОЗА мирового масштаба. Сегодня страдает Украина, а нелюди не остановятся, если не покарать это зло!"