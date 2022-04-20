Уимблдон запретит участие в турнире российским и белорусским теннисистам
Первый крупный турнир, который отказался от спортсменов из стран-агрессоров
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
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Таким образом, в Великобританию не приедут вторая ракетка мира Даниил Медведев, а также пять женщин из топ-40 рейтинга WTA, среди которых Анастасия Павлюченкова, Арина Сабаленка и Виктория Азаренка.
Напомним, что российским и белорусским теннисистам уже запрещено принимать участие в командных турнирах Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг. В обоих, кстати, 2021 победу праздновали россияне. Также отменены несколько турниров, которые должны были проходить в странах-агрессорах, а ITF лишил обе федерации тенниса членства в организации. Однако до последнего времени российским и белорусским теннисистам разрешалось принимать участие в турнирах без идентификации страны.
Добавим, что новый розыгрыш Уимблдона стартует 27 июня.
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