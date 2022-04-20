Уимблдон запретит участие в турнире российским и белорусским теннисистам

Известный теннисный турнир Уимблдон планирует запретить в нем участие российским и белорусским спортсменам. По информации New York Times, все из-за развязанной полномасштабной войны россии против Украины и поддерживающей рф беларуси.

Таким образом, в Великобританию не приедут вторая ракетка мира Даниил Медведев, а также пять женщин из топ-40 рейтинга WTA, среди которых Анастасия Павлюченкова, Арина Сабаленка и Виктория Азаренка.

Напомним, что российским и белорусским теннисистам уже запрещено принимать участие в командных турнирах Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг. В обоих, кстати, 2021 победу праздновали россияне. Также отменены несколько турниров, которые должны были проходить в странах-агрессорах, а ITF лишил обе федерации тенниса членства в организации. Однако до последнего времени российским и белорусским теннисистам разрешалось принимать участие в турнирах без идентификации страны.

Добавим, что новый розыгрыш Уимблдона стартует 27 июня.