Еще 13 танков и 24 ББМ. Генштаб обновил данные по потерям врага
Приближаемся к 21 тысяче убитых российских оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил информацию о потерях врага на утро 20 апреля. Украинские защитники продолжают уничтожать врага и убитых российских захватчиков уже 20900. Ожидаем пересечение отметки в 21 тысячу уже в течение текущей суток.
- танков - 815 ед (+13)
- боевых бронированных машин - 2087 ед (24)
- артиллерийских систем - 391 ед (+5)
- РСЗО - 136 ед (+4)
- средства ПВО - 67 ед
- самолетов - 171 ед (+2)
- вертолетов - 150 ед
- автомобильной техники - 1504 ед (+9)
- корабли /катеры - 8 ед
- цистерн с ПММ - 76 ед
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 165 ед (+7)
- Специальная техника - 27 ед
- Пусковые установки ОТРК/ТРК - 4 ед
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