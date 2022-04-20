Еще 13 танков и 24 ББМ. Генштаб обновил данные по потерям врага

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил информацию о потерях врага на утро 20 апреля. Украинские защитники продолжают уничтожать врага и убитых российских захватчиков уже 20900. Ожидаем пересечение отметки в 21 тысячу уже в течение текущей суток.

танков - 815 ед (+13)

боевых бронированных машин - 2087 ед (24)

артиллерийских систем - 391 ед (+5)

РСЗО - 136 ед (+4)

средства ПВО - 67 ед

самолетов - 171 ед (+2)

вертолетов - 150 ед

автомобильной техники - 1504 ед (+9)

корабли /катеры - 8 ед

цистерн с ПММ - 76 ед

БПЛА оперативно-тактического уровня - 165 ед (+7)

Специальная техника - 27 ед

Пусковые установки ОТРК/ТРК - 4 ед