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Еще 13 танков и 24 ББМ. Генштаб обновил данные по потерям врага

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Приближаемся к 21 тысяче убитых российских оккупантов

Еще 13 танков и 24 ББМ. Генштаб обновил данные по потерям врага

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

UA-Футбол
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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил информацию о потерях врага на утро 20 апреля. Украинские защитники продолжают уничтожать врага и убитых российских захватчиков уже 20900. Ожидаем пересечение отметки в 21 тысячу уже в течение текущей суток.

  • танков - 815 ед (+13)
  • боевых бронированных машин - 2087 ед (24)
  • артиллерийских систем - 391 ед (+5)
  • РСЗО - 136 ед (+4)
  • средства ПВО - 67 ед
  • самолетов - 171 ед (+2)
  • вертолетов - 150 ед
  • автомобильной техники - 1504 ед (+9)
  • корабли /катеры - 8 ед
  • цистерн с ПММ - 76 ед
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 165 ед (+7)
  • Специальная техника - 27 ед
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК - 4 ед
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В статье: война с Россией
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