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Обіцянки-цяцянки. Украина не получала новые самолеты от партнеров

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Обіцянки-цяцянки. Украина не получала новые самолеты от партнеров

Командування Повітряних Сил ЗСУ

Новина українською

Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило в своих официальных аккаунтах в социальных сетях, что Украина не получала новые самолеты от партнеров.

При содействии Правительства США Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины получили запчасти и комплектующие для восстановления и ремонта парка летательных аппаратов на вооружении авиации Воздушных Сил, что позволит поставить в строй больше техники.

Ранее в Сети появилась информация о заявлении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби. Он заявил, что Украина получила истребитель от одной из стран.

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В статье: война с Россией ВСУ
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Источник:
t.me/kpszsu

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