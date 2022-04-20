Обіцянки-цяцянки. Украина не получала новые самолеты от партнеров
Официальная информация
Командування Повітряних Сил ЗСУ
Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило в своих официальных аккаунтах в социальных сетях, что Украина не получала новые самолеты от партнеров.
При содействии Правительства США Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины получили запчасти и комплектующие для восстановления и ремонта парка летательных аппаратов на вооружении авиации Воздушных Сил, что позволит поставить в строй больше техники.
Ранее в Сети появилась информация о заявлении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби. Он заявил, что Украина получила истребитель от одной из стран.
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Источник:t.me/kpszsu
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