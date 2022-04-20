"В сердце свободной и демократической Европы". Президент Европейского совета приехал в Киев
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Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Европейского совета Шарль Мишель приехал в Киев. Об этом он написал в своем Twitter, прикрепив фото с вокзала и сопроводив его подписью:
"Сегодня я в Киеве – в сердце свободной и демократической Европы".
In Kyiv today.— Charles Michel (@eucopresident) April 20, 2022
In the heart of a free and democratic Europe. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/7DxTeoxtMc
На фото рядом с ним посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикас и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Напомним, в начале апреля в столицу Украины приезжали президент Еврокомиссии и главный дипломат ЕС. Они посетили освобожденную от оккупации Бучу.
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