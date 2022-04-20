"В сердце свободной и демократической Европы". Президент Европейского совета приехал в Киев

Президент Европейского совета Шарль Мишель приехал в Киев. Об этом он написал в своем Twitter, прикрепив фото с вокзала и сопроводив его подписью:

"Сегодня я в Киеве – в сердце свободной и демократической Европы".

In Kyiv today.



In the heart of a free and democratic Europe. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/7DxTeoxtMc — Charles Michel (@eucopresident) April 20, 2022

На фото рядом с ним посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикас и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Напомним, в начале апреля в столицу Украины приезжали президент Еврокомиссии и главный дипломат ЕС. Они посетили освобожденную от оккупации Бучу.