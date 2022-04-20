Глава Луганской ОВА: Насколько это возможно, ночь прошла более-менее спокойно

Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что ночь в регионе прошла относительно спокойно. Об этом он сказал в эфире единого телемарафона.

"Насколько это возможно и уместно говорить, то более или менее спокойно прошла у нас ночь. Не было огромной навалы в Рубежном и Попасной, немного меньше было и наступлений, и обстрелов. Видим все их прошлые атаки и попытки пробить нашу оборону, все их потери не прошли безнаказанно. Больницы заполнены ранеными орками, Камазы вывозят трупы куда-то ближе к Луганску. То есть [у русских] есть значительные потери, поэтому сегодня все более спокойно. Возможно, они еще ждут подкрепления, где-то перегруппируются. Далее будем смотреть.

До сравнения хочу привести пример Золотого и Попасной. Нашу линию обороны на этом участке враг обстреливает всем, что у них есть: минометы, тяжелая артиллерия, из танков, авиация, ракеты, РСЗО - эта местность обстреливается почти два месяца ежедневно. Ежедневно есть попытки атаковать, и они не могут пройти нашу оборону", - сказал Гайдай.