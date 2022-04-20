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Попытка сделать гетто. В Мариуполе россияне угрожают расстрелом мирных жителей

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Орки такие орки

Попытка сделать гетто. В Мариуполе россияне угрожают расстрелом мирных жителей

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В Мариуполе российские оккупанты угрожают расстреливать мирных жителей, которые находятся на улице без белых повязок. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрущенко.

"Оккупанты от "мягких" предложений носить белые ленты гражданским, как отметка "свой-чужой" перешли к прямым угрозам об открытии огня на поражение по каждому, кто будет находиться на улице без таких отличительных знаков".

"Россияне постепенно превращают город в настоящее гетто для украинцев, одновременно используя мирных граждан как приманку для обнаружения огневых точек".

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В статье: война с Россией
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Источник:
t.me/andriyshTime

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