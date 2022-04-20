Попытка сделать гетто. В Мариуполе россияне угрожают расстрелом мирных жителей

В Мариуполе российские оккупанты угрожают расстреливать мирных жителей, которые находятся на улице без белых повязок. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрущенко.

"Оккупанты от "мягких" предложений носить белые ленты гражданским, как отметка "свой-чужой" перешли к прямым угрозам об открытии огня на поражение по каждому, кто будет находиться на улице без таких отличительных знаков".