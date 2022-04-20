  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Херсоне расстреляли известного пророссийского блогера
В тренде

В Херсоне расстреляли известного пророссийского блогера

Общие новости
(4 голосов)

Валерий Кулешов не успел оценить прелести русского мира

В Херсоне расстреляли известного пророссийского блогера

Фото из открытых источников

Новина українською

В оккупированном Херсоне убили известного пророссийского блогера и псевдоволонтера Валерия Кулешова.

Об этом сообщает издание Most со ссылкой на лидера местного Нацкорпуса Никиту Тютюнника.

Кулешов был расстрелян прямо в собственном автомобиле сегодня в 8:15 утра.

Биография у "блогера" очень бурная - в 2015 году он побывал в АТО, затем начал сотрудничать с пророссийскими организациями, сопровождал в поездках членов партии шария и опзж; неудачно баллотировался в парламент.

После российского вторжения Кулешов участвовал в российских ИПСО вместе с еще одним херсонским колаборантом Кириллом Стремоусовым, а также "волонтерил", не предоставляя никаких отчетов о проделанной работе - проще говоря, мошенничал.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
MOST

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
RicoRico (Кривой Рог)
20.04.2022 в 12:50
"Відомий".... Він став відомим тим що сдох во славу пхуйла. А насправді звичайний маргінал про якого дізналися вже після його смерті. Відомі блогери сидять на раші і не вилазять на люди)))
Ответить
0
0
avatar
ukrop68 (Львів)
20.04.2022 в 12:04
земля бетоном,тварь!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...