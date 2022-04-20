В Херсоне расстреляли известного пророссийского блогера
Валерий Кулешов не успел оценить прелести русского мира
Фото из открытых источников
В оккупированном Херсоне убили известного пророссийского блогера и псевдоволонтера Валерия Кулешова.
Об этом сообщает издание Most со ссылкой на лидера местного Нацкорпуса Никиту Тютюнника.
Кулешов был расстрелян прямо в собственном автомобиле сегодня в 8:15 утра.
Биография у "блогера" очень бурная - в 2015 году он побывал в АТО, затем начал сотрудничать с пророссийскими организациями, сопровождал в поездках членов партии шария и опзж; неудачно баллотировался в парламент.
После российского вторжения Кулешов участвовал в российских ИПСО вместе с еще одним херсонским колаборантом Кириллом Стремоусовым, а также "волонтерил", не предоставляя никаких отчетов о проделанной работе - проще говоря, мошенничал.
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