В Херсоне расстреляли известного пророссийского блогера

В оккупированном Херсоне убили известного пророссийского блогера и псевдоволонтера Валерия Кулешова.

Об этом сообщает издание Most со ссылкой на лидера местного Нацкорпуса Никиту Тютюнника.

Кулешов был расстрелян прямо в собственном автомобиле сегодня в 8:15 утра.

Биография у "блогера" очень бурная - в 2015 году он побывал в АТО, затем начал сотрудничать с пророссийскими организациями, сопровождал в поездках членов партии шария и опзж; неудачно баллотировался в парламент.

После российского вторжения Кулешов участвовал в российских ИПСО вместе с еще одним херсонским колаборантом Кириллом Стремоусовым, а также "волонтерил", не предоставляя никаких отчетов о проделанной работе - проще говоря, мошенничал.