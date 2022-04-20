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В Запорожской области начался бунт российских военных

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Есть убитые

В Запорожской области начался бунт российских военных

Фото: t.me/zoda_gov_ua

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В Пологовском районе Запорожской области произошел бунт с участием российских военных. Об этом сообщает пресс-секретарь Запорожской военной администрации полковник Иван Арефьев.

Россияне не хотят воевать, ведь им не выплачивают обещанных денег. "Кадировские" войска подавили бунт убийствами трех зачинщиков, которые хотели сдать оружие и уехать домой.

Также в Запорожской ОВА добавляют, что поставки оружия для российской армии на территорию области не прекращаются.

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В статье: война с Россией
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