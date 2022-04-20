В Запорожской области начался бунт российских военных

В Пологовском районе Запорожской области произошел бунт с участием российских военных. Об этом сообщает пресс-секретарь Запорожской военной администрации полковник Иван Арефьев.

Россияне не хотят воевать, ведь им не выплачивают обещанных денег. "Кадировские" войска подавили бунт убийствами трех зачинщиков, которые хотели сдать оружие и уехать домой.

Также в Запорожской ОВА добавляют, что поставки оружия для российской армии на территорию области не прекращаются.