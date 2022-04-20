Командир морпехов в Мариуполе: Есть два варианта – резкая военная операция или коридор

Командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волына, который с группой побратимов прорвался несколько дней назад к бойцам полка "Азов" в осажденном российскими оккупантами Мариуполе, видит два варианта спасения защитников города и мирных жителей, укрывающихся от бомбардировок рф в помещениях разрушенного завода Азовсталь. Оба он изложил в Facebook. Также он поделился видеообращением.

"Мариуполь. Два варианта спасения. Первый это резкая военная операция, которая будет происходить прямо сейчас со всеми необходимыми средствами. Количественной, оснащённой группировкой сил, которая в один рывок, резким и глубоким ударом соединит нас в нашем районе обороны. Ключевым считаю превосходство в воздухе и артиллерии. Вариант возможный, хотя сложный и рискованный".

"Второй – политическое решение. Его вижу вполне реальным при условии эффективной дипломатии. Это создание международного контроля безопасности выхода боевого гарнизона и гражданских лиц, которые попали в капкан войны. Я обращаюсь к мировым лидерам, гражданским и религиозным деятелям, дипломатам. Еще есть шанс спасти Мариуполь! Жизни тысяч людей сейчас в ваших руках!"

"Это наше обращение к миру. Это может быть нашим последним обращением. У нас, может быть, остались считанные дни или часы. Группировка противника в десятки раз превышает нас. Они имеют господство в воздухе, в артиллерии, в действующих на суше группировках, в технике и танках. Мы ведем оборону на одном объекте, на заводе, где находятся военные Мариупольского гарнизона и гражданские лица, попавшие в ловушку войны. Мы обращаемся к мировым лидерам (с просьбой) помочь нам. Мы обращаемся с просьбой применить к нам процедуру "extraction" и вывести нас на территорию третьего государства. Мариупольский гарнизон военных – с нами более 500 раненых бойцов и сотни гражданских лиц, среди которых женщины и дети. Мы просим предоставить нам безопасность на территории третьего государства. Спасибо".