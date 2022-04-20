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Starlink будет доступен для всех в Украине во время военного положения

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Starlink будет доступен для всех в Украине во время военного положения

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В Украине всем разрешили использовать Интернет от компании Starlink на время военного положения. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Такое решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи. Напомним, ранее использовать Starlink разрешалось только военным.

Более 10 тысяч станций помогают ВСУ быть на связи и реализовывать специальные операции, поддерживают работу критических энергетических и телекоммуникационных объектов, заведений здравоохранения и даже посевную кампанию, а также возвращают к жизни освобожденные территории.

При этом качество интернета от Starlink на востоке Украины хуже, чем на западе. Это объясняют тем, что на территории Украины пока нет собственной наземной станции Starlink. Ближайшие станции находятся в Польше, Литве и Турции. В Украине планируют построить такую же после окончания войны.

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В статье: война с Россией Starlink
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Источник:
t.me/zedigital

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