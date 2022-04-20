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Выявлен предатель. В Бердянске оккупанты "назначили" дворника "заместителем мэра"

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Цирк

Выявлен предатель. В Бердянске оккупанты "назначили" дворника "заместителем мэра"

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В Бердянске дворник согласился сотрудничать с российскими захватчиками, он занял должность "заместителя" так называемого оккупационного "мэра". Об этом сообщила пресс-служба Запорожской областной военной администрации.

"Стало известно, что так называемый мэр курортного города Сауленко назначил своим заместителем гражданина Украины Самойленко Никиту Ивановича, уроженца Бердянска. До "назначения" он работал дворником в КП "БердянскЭкоТранс". Себя позиционирует как творческую личность, утверждает, что видит узоры во сне и разговаривает с камнями".

"Сразу после вторжения врага добровольно перешел на сторону оккупационных войск и согласился на сотрудничество с ними. Самойленко занял должность заместителя так называемого мэра по вопросам архитектуры. Теперь известно, что Самойленко по указанию Сауленко занимается подготовкой памятных мест города к празднованию дня победы 9 мая – украшает клумбы и красит бордюры".

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В статье: война с Россией
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Источник:
t.me/zoda_gov_ua

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