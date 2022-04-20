Выявлен предатель. В Бердянске оккупанты "назначили" дворника "заместителем мэра"
Цирк
Getty Images / Global Images Ukraine
В Бердянске дворник согласился сотрудничать с российскими захватчиками, он занял должность "заместителя" так называемого оккупационного "мэра". Об этом сообщила пресс-служба Запорожской областной военной администрации.
"Стало известно, что так называемый мэр курортного города Сауленко назначил своим заместителем гражданина Украины Самойленко Никиту Ивановича, уроженца Бердянска. До "назначения" он работал дворником в КП "БердянскЭкоТранс". Себя позиционирует как творческую личность, утверждает, что видит узоры во сне и разговаривает с камнями".
"Сразу после вторжения врага добровольно перешел на сторону оккупационных войск и согласился на сотрудничество с ними. Самойленко занял должность заместителя так называемого мэра по вопросам архитектуры. Теперь известно, что Самойленко по указанию Сауленко занимается подготовкой памятных мест города к празднованию дня победы 9 мая – украшает клумбы и красит бордюры".
Популярное сейчас
- В Запорожской области начался бунт российских военных
- В Укрзалізниці поймали четырех агентов, которые передавали информацию российской армии
- Вернидуб-младший: Ракицкий и Воронин поступили как мужики
- Не для слабонервных. ВИДЕО ночного боя на востоке Украины
- Настоящий лидер. Капитан Вест Хэма плакал после матча с Лионом, а потом убирался в раздевалке
- Украинская рок-группа THE HARDKISS представила новый клип на песню о событиях в Украине. ВИДЕО
Новости по теме
- 00:34 Украинские СМИ: Администрация Байдена на этой неделе объявит еще один пакет военной помощи Украине
- 00:17 Украинские Группировка россиян, проскочившая Кременную и заявившая о ее взятии, уничтожена, - Арестович
- 23:50 Украинские Пентагон заявил, что Украина получила запчасти для военных самолетов. Также идет речь об истребителе