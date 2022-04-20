Украинские защитники нанесли серьёзные потери командному составу россиян под Харьковом
Один подполковник погиб
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Известный украинский журналист Роман Цымбалюк сообщает, что по командному составу россиян в Харьковской области нанесён серьёзный удар. Речь идёт о 2 мотострелковой дивизии (в/ч 23626, Калининец, Московская область).
- заместитель командира 2 мсд подполковник Смирнов Андрей – тяжело ранен;
- командир 1 мотострелкового полка (в/ч 31135, Калининец) 2 мсд, подполковник Межуев Денис – погиб;
- командир 15 мотострелкового полка (в/ч 31134, Калининец) 2 мсд, полковник Харитонов – тяжело ранен.
Ранее Цымбалюк также сообщал, что во время боевых действий в Украине уничтожен взвод из состава БТГР 70 мотострелкового полка (в/ч 71718, Шали, Чеченская республика) 42 мотострелковой дивизии. Из личного состава 10 убиты, 15 ранены, 3 считаются пропавшими без вести.
Ранее мы сообщали, что
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