Украинские защитники нанесли серьёзные потери командному составу россиян под Харьковом

Известный украинский журналист Роман Цымбалюк сообщает, что по командному составу россиян в Харьковской области нанесён серьёзный удар. Речь идёт о 2 мотострелковой дивизии (в/ч 23626, Калининец, Московская область).

заместитель командира 2 мсд подполковник Смирнов Андрей – тяжело ранен;

командир 1 мотострелкового полка (в/ч 31135, Калининец) 2 мсд, подполковник Межуев Денис – погиб;

командир 15 мотострелкового полка (в/ч 31134, Калининец) 2 мсд, полковник Харитонов – тяжело ранен.

Ранее Цымбалюк также сообщал, что во время боевых действий в Украине уничтожен взвод из состава БТГР 70 мотострелкового полка (в/ч 71718, Шали, Чеченская республика) 42 мотострелковой дивизии. Из личного состава 10 убиты, 15 ранены, 3 считаются пропавшими без вести.