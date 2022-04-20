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Смерть, пожары и руины. Азов опубликовал видео, как сейчас выглядит Мариуполь

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Ужасные кадры

Смерть, пожары и руины. Азов опубликовал видео, как сейчас выглядит Мариуполь

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Бойцы полка "Азов" на своих официальных страницах опубликовали видео, как сейчас выглядит город. К нему они добавили текст.

"Что такое Мариуполь и мариупольцы сегодня?

Это полностью разрушенный, разбомбленный, сожженный и изнасилованный российскими оккупантами город. Это сотни мертвых тел на улицах. Это захоронение членов семей во дворах, вдоль дороги, в детских садах. Это постоянные обстрелы жилых районов города российскими убийцами.

Однако город не сдается и продолжает быть украинским, пока его обороняют мужественные защитники Мариуполя, пока не закончится последний патрон.

Город должен быть украинским, чтобы надеяться на счастливое будущее, чтобы не превратиться в одно из многих уже мертвых городов непризнанных "республик".

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В статье: война с Россией
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