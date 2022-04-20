Смерть, пожары и руины. Азов опубликовал видео, как сейчас выглядит Мариуполь
Ужасные кадры
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бойцы полка "Азов" на своих официальных страницах опубликовали видео, как сейчас выглядит город. К нему они добавили текст.
"Что такое Мариуполь и мариупольцы сегодня?
Это полностью разрушенный, разбомбленный, сожженный и изнасилованный российскими оккупантами город. Это сотни мертвых тел на улицах. Это захоронение членов семей во дворах, вдоль дороги, в детских садах. Это постоянные обстрелы жилых районов города российскими убийцами.
Однако город не сдается и продолжает быть украинским, пока его обороняют мужественные защитники Мариуполя, пока не закончится последний патрон.
Город должен быть украинским, чтобы надеяться на счастливое будущее, чтобы не превратиться в одно из многих уже мертвых городов непризнанных "республик".
Що таке Маріуполь і маріупольці сьогодні?— АЗОВ (@Polk_Azov) April 20, 2022
Це повністю зруйноване, розбомблене, спалене та зґвалтоване російськими окупантами місто. Це сотні мертвих тіл на вулицях. Це поховання членів сімей у дворах, у дитячих садках, постійні обстріли житлових районів російськими вбивцями.???????? pic.twitter.com/5S5VRVzbz1
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