  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Арестович: Мариуполь держится, россияне несут там огромные потери
В тренде

Арестович: Мариуполь держится, россияне несут там огромные потери

Общие новости
(1 голосов)

У нас там настоящие киборги

Арестович: Мариуполь держится, россияне несут там огромные потери

ОП

Новина українською

Ситуация по российскому вторжению – брифинг советника руководителя Офиса Президента Алексея Арестовича (20.04.2022).

Читайте такжеГруппировка россиян, проскочившая Кременную и заявившая о ее взятии, уничтожена, - Арестович

"На Киевском, Черниговском и Сумском направлениях – противник наступление не ведет. На Харьковщине идут бои – несколько населенных пунктов освобождены. Противник пытался штурмовать Рубежное и Попасную – был отбит".

"На Запорожском направлении ВСУ ведут активную маневренную оборону. На Херсонском – враг пытается наступать в сторону Николаева".

"Мариуполь держится, идут бои в районе "Азовстали" и в некоторых других районах, противник несет огромные потери".

"Продолжает прибывать военная техника в Украину. Авиационный парк Воздушных сил ВСУ несколько увеличился".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Алексей Арестович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...