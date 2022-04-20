Арестович: Мариуполь держится, россияне несут там огромные потери

Ситуация по российскому вторжению – брифинг советника руководителя Офиса Президента Алексея Арестовича (20.04.2022).

"На Киевском, Черниговском и Сумском направлениях – противник наступление не ведет. На Харьковщине идут бои – несколько населенных пунктов освобождены. Противник пытался штурмовать Рубежное и Попасную – был отбит".

"На Запорожском направлении ВСУ ведут активную маневренную оборону. На Херсонском – враг пытается наступать в сторону Николаева".

"Мариуполь держится, идут бои в районе "Азовстали" и в некоторых других районах, противник несет огромные потери".

"Продолжает прибывать военная техника в Украину. Авиационный парк Воздушных сил ВСУ несколько увеличился".