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"Нас взломали". В российском МЧС удалили пост о действиях в случае ответного ядерного удара

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Вчера в МЧС прогнозировали, что он будет во время празднования Пасхи

"Нас взломали". В российском МЧС удалили пост о действиях в случае ответного ядерного удара

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Портал МЧС россии "МЧС Медиа" был взломан, сообщается в организации. Таким образом в структуре МЧС отреагировали на пост, который вчера появился на его странице в социальной сети Вконтакте "о действиях в случае ответного ядерного удара со стороны стран НАТО".

"С сожалением вынуждены сообщить, что сайт www.mchsmedia.ru был взломан", - говорится в сообщении.

Напомним, что вчера в МЧС россии сообщали, что "во время массовых торжеств по поводу празднования Пасхи 24.04.2022 возможна угроза ответного ядерного удара со стороны стран НАТО".

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В статье: война с Россией
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