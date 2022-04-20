"Нас взломали". В российском МЧС удалили пост о действиях в случае ответного ядерного удара
Вчера в МЧС прогнозировали, что он будет во время празднования Пасхи
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Портал МЧС россии "МЧС Медиа" был взломан, сообщается в организации. Таким образом в структуре МЧС отреагировали на пост, который вчера появился на его странице в социальной сети Вконтакте "о действиях в случае ответного ядерного удара со стороны стран НАТО".
"С сожалением вынуждены сообщить, что сайт www.mchsmedia.ru был взломан", - говорится в сообщении.
Напомним, что вчера
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