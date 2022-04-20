"Нас взломали". В российском МЧС удалили пост о действиях в случае ответного ядерного удара

Портал МЧС россии "МЧС Медиа" был взломан, сообщается в организации. Таким образом в структуре МЧС отреагировали на пост, который вчера появился на его странице в социальной сети Вконтакте "о действиях в случае ответного ядерного удара со стороны стран НАТО".

"С сожалением вынуждены сообщить, что сайт www.mchsmedia.ru был взломан", - говорится в сообщении.