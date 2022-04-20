Москва начала чистку руководителей "ЛНР" и планирует провести мобилизацию на Херсонщине и Запорожье
Для проведения референдумов собираются личные данные жителей
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Российские власти решили провести чистку руководителей "ЛНР". Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"Министр внутренних дел ЛНР генерал-майор" Игорь Корнет арестован и содержится в следственном изоляторе ФСБ в Ростове-на-Дону. Этот арест всколыхнул власть квази-республики. Глава "ЛНР" Леонид Пасичник хочет освободить Корнета и вернуть его на должность.
Кроме того, украинская разведка информирует, что оккупационные войска хотят провести принудительную мобилизацию на временно занятых территориях.
Псевдореферендумы имеют целью объявление принудительной мобилизации. Мобилизированных планируют бросить на самые горячие участки фронта. Для проведения
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