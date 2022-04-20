Москва начала чистку руководителей "ЛНР" и планирует провести мобилизацию на Херсонщине и Запорожье

Российские власти решили провести чистку руководителей "ЛНР". Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Министр внутренних дел ЛНР генерал-майор" Игорь Корнет арестован и содержится в следственном изоляторе ФСБ в Ростове-на-Дону. Этот арест всколыхнул власть квази-республики. Глава "ЛНР" Леонид Пасичник хочет освободить Корнета и вернуть его на должность.

Кроме того, украинская разведка информирует, что оккупационные войска хотят провести принудительную мобилизацию на временно занятых территориях.