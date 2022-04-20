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Москва начала чистку руководителей "ЛНР" и планирует провести мобилизацию на Херсонщине и Запорожье

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Для проведения референдумов собираются личные данные жителей

Москва начала чистку руководителей "ЛНР" и планирует провести мобилизацию на Херсонщине и Запорожье

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Российские власти решили провести чистку руководителей "ЛНР". Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Министр внутренних дел ЛНР генерал-майор" Игорь Корнет арестован и содержится в следственном изоляторе ФСБ в Ростове-на-Дону. Этот арест всколыхнул власть квази-республики. Глава "ЛНР" Леонид Пасичник хочет освободить Корнета и вернуть его на должность.

Кроме того, украинская разведка информирует, что оккупационные войска хотят провести принудительную мобилизацию на временно занятых территориях.

Псевдореферендумы имеют целью объявление принудительной мобилизации. Мобилизированных планируют бросить на самые горячие участки фронта. Для проведения референдумов собираются личные данные жителей под видом получения гуманитарной помощи или социальных выплат.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
20.04.2022 в 15:34
Колхоз. Ппц
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