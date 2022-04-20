У государства есть стратегия по деоккупации всех городов и сел юга Украины - Подоляк

Советник главы офиса Президента Украины Михаил Подоляк в комментарии "Украинской правде" сообщил, что у государства есть стратегия по деоккупации всех населенных пунктов юга Украины.

"Можете даже не сомневаться в том, что у государства есть стратегия по деоккупации всех городов и сел юга Украины. Во-первых, армия. Кратко и ясно. Во-вторых, более 90% простых людей на оккупированных территориях четко заявляют о своей проукраинской позиции. Поэтому не будет никакой заморозки конфликта, не будет даже временной оккупации, не будет никаких фейковых "ХНР" или чего-то подобного. Будет только Херсонская область Украины", - сказал Подоляк.

Также "УНИАН" приводит еще один комментарий Подоляка, который подтвердил, что Украина получила из москвы "документ с формулировками" , о котором ранее говорил дмитрий песков. При этом, украинский советник отметил, что россияне как всегда решили придать огласке этот факт.