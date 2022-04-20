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У государства есть стратегия по деоккупации всех городов и сел юга Украины - Подоляк

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Украина получила предложения из москвы, переданные сегодня

У государства есть стратегия по деоккупации всех городов и сел юга Украины - Подоляк

Getty Images / Global Images Ukraine

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Советник главы офиса Президента Украины Михаил Подоляк в комментарии "Украинской правде" сообщил, что у государства есть стратегия по деоккупации всех населенных пунктов юга Украины.

"Можете даже не сомневаться в том, что у государства есть стратегия по деоккупации всех городов и сел юга Украины. Во-первых, армия. Кратко и ясно. Во-вторых, более 90% простых людей на оккупированных территориях четко заявляют о своей проукраинской позиции. Поэтому не будет никакой заморозки конфликта, не будет даже временной оккупации, не будет никаких фейковых "ХНР" или чего-то подобного. Будет только Херсонская область Украины", - сказал Подоляк.

Также "УНИАН" приводит еще один комментарий Подоляка, который подтвердил, что Украина получила из москвы "документ с формулировками", о котором ранее говорил дмитрий песков. При этом, украинский советник отметил, что россияне как всегда решили придать огласке этот факт.

"Украина в пределах стамбульского раунда передала стороне оппонентов свои предложения по формульным решениям, в частности относительно гарантий безопасности как обеспечение дальнейших ненападений на нашу страну. Российская сторона изучила предложения и выразила свои встречные позиции. Далее - наша очередь изучать, сравнивать, делать выводы, в частности политико-юридического характера. Мне кажется, не следует использовать тех или иных российских спикеров в качестве ньюсмейкеров... Зачем им подыгрывать?", - отметил Подоляк.

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В статье: война с Россией Михаил Подоляк
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