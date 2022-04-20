У государства есть стратегия по деоккупации всех городов и сел юга Украины - Подоляк
Украина получила предложения из москвы, переданные сегодня
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Советник главы офиса Президента Украины Михаил Подоляк в комментарии "Украинской правде" сообщил, что у государства есть стратегия по деоккупации всех населенных пунктов юга Украины.
"Можете даже не сомневаться в том, что у государства есть стратегия по деоккупации всех городов и сел юга Украины. Во-первых, армия. Кратко и ясно. Во-вторых, более 90% простых людей на оккупированных территориях четко заявляют о своей проукраинской позиции. Поэтому не будет никакой заморозки конфликта, не будет даже временной оккупации, не будет никаких фейковых "ХНР" или чего-то подобного. Будет только Херсонская область Украины", - сказал Подоляк.
Также "УНИАН" приводит еще один комментарий Подоляка, который подтвердил, что Украина
"Украина в пределах стамбульского раунда передала стороне оппонентов свои предложения по формульным решениям, в частности относительно гарантий безопасности как обеспечение дальнейших ненападений на нашу страну. Российская сторона изучила предложения и выразила свои встречные позиции. Далее - наша очередь изучать, сравнивать, делать выводы, в частности политико-юридического характера. Мне кажется, не следует использовать тех или иных российских спикеров в качестве ньюсмейкеров... Зачем им подыгрывать?", - отметил Подоляк.
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