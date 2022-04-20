17-летнего жителя Бучанского района подозревают в сотрудничестве с оккупантами

Несовершеннолетнего жителя Бучанского района подозревают в государственной измене, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Досудебное расследование установило, что в период временной оккупации села на территории Бучанского района Киевской области 17-летний местный житель добровольно перешел на сторону врага. Он передавал представителям российской армии сведения о жителях села, магазинах и домах, где могут храниться ценные вещи, а также другую информацию, за что получал материальное вознаграждение и привилегии от представителей оккупационных войск

Теперь парню грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Ему уже сообщено о подозрении в государственной измене и тайном похищении чужого имущества, совершенных в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 185 УК Украины).

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Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Подольского УП ГУ Нацполиции в г. Киеве при оперативном сопровождении ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.