В селах Одесской области появятся Чернобаевская улица и улица имени Бориса Джонсона

В Одесской области намерены переименовать 12 улиц. Об этом Суспільному сообщил депутат Одесского областного совета Дмитрий Ковбасюк.

Депутаты сельского совета села Фонтанка уже инициировали переименования таких улиц:

В селе Фонтанка:

ул. Ватутина – в ул. Волонтерская,

ул. Маяковского – в честь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона,

ул. Терешковой – в честь военного с острова Змеиный, автора высказывания о российском корабле Романа Грибова,

пер. Маяковского – в пер. Побратимов,

ул. Пионерская – в ул. Единства

В Александровке:

ул. Сибирская – в ул. Николаевская.

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В Светлом:

ул. Уральская – в ул. Чернобаевская.

В селе Крыжановка:

ул. Бочарова – в ул. Защитников Украины,

ул. Совхозная – в ул. Героев Обороны Мариуполя,

ул. Терешковой – в честь первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка.

Новая Дофиновка:

ул. Терешковой – в честь военного Виталия Скакуна, погибшего 24 февраля 2022 года во время подрыва Генического автомобильного моста в Херсонской области для остановки продвижения танковой колонны российских войск,

ул. Суворова – в ул. Украинская.

Соответствующее письмо депутаты направили председателю Фонтанского сельского совета Натальи Крупице.