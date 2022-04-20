В селах Одесской области появятся Чернобаевская улица и улица имени Бориса Джонсона
Фото: LEON NEAL / AF
В Одесской области намерены переименовать 12 улиц. Об этом Суспільному сообщил депутат Одесского областного совета Дмитрий Ковбасюк.
Депутаты сельского совета села Фонтанка уже инициировали переименования таких улиц:
В селе Фонтанка:
ул. Ватутина – в ул. Волонтерская,
ул. Маяковского – в честь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона,
ул. Терешковой – в честь военного с острова Змеиный, автора высказывания о российском корабле Романа Грибова,
пер. Маяковского – в пер. Побратимов,
ул. Пионерская – в ул. Единства
В Александровке:
ул. Сибирская – в ул. Николаевская.
В Светлом:
ул. Уральская – в ул. Чернобаевская.
В селе Крыжановка:
ул. Бочарова – в ул. Защитников Украины,
ул. Совхозная – в ул. Героев Обороны Мариуполя,
ул. Терешковой – в честь первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка.
Новая Дофиновка:
ул. Терешковой – в честь военного Виталия Скакуна, погибшего 24 февраля 2022 года во время подрыва Генического автомобильного моста в Херсонской области для остановки продвижения танковой колонны российских войск,
ул. Суворова – в ул. Украинская.
Соответствующее письмо депутаты направили председателю Фонтанского сельского совета Натальи Крупице.
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