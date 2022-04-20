Потап, Каменских, Лобода и другие. Ряду украинских звезд запретили въезд на россию
Такие вот санкции
31 украинский работник культуры и журналист попали в так называемый санкционный список на россии.
В сети опубликовали полный список украинских звезд, которым запрещен въезд на территорию московии на протяжении 50 лет.
В него попали певицы Светлана Лобода, Настя Каменских, ее муж Потап (Алексей Потапенко), Дмитрий Монатик и другие.
Под запретом также оказались Дмитрий Комаров, Николай Серга, Андрей Бедняков, Андрей Данилко (Верка Сердючка), Алан Бадоев, Алина Паш и Святослав Вакарчук.
Ограничения будут действовать до 2072 года.
Напомним, что ранее ряд украинских звезд шоубиза высказали свою проукраинскую позицию в войне с россией, а ПОтап и Настя Каменских записали песню на эту тему.
Полный список украинских деятелей, которым запретили въезд на россию:
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