Потап, Каменских, Лобода и другие. Ряду украинских звезд запретили въезд на россию

31 украинский работник культуры и журналист попали в так называемый санкционный список на россии.

В сети опубликовали полный список украинских звезд, которым запрещен въезд на территорию московии на протяжении 50 лет.

В него попали певицы Светлана Лобода, Настя Каменских, ее муж Потап (Алексей Потапенко), Дмитрий Монатик и другие.

Под запретом также оказались Дмитрий Комаров, Николай Серга, Андрей Бедняков, Андрей Данилко (Верка Сердючка), Алан Бадоев, Алина Паш и Святослав Вакарчук.

Ограничения будут действовать до 2072 года.

Напомним, что ранее ряд украинских звезд шоубиза высказали свою проукраинскую позицию в войне с россией, а ПОтап и Настя Каменских записали песню на эту тему.

Полный список украинских деятелей, которым запретили въезд на россию: