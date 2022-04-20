  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Потап, Каменских, Лобода и другие. Ряду украинских звезд запретили въезд на россию
В тренде

Потап, Каменских, Лобода и другие. Ряду украинских звезд запретили въезд на россию

Общие новости
(1 голосов)

Такие вот санкции

Потап, Каменских, Лобода и другие. Ряду украинских звезд запретили въезд на россию

Новина українською

31 украинский работник культуры и журналист попали в так называемый санкционный список на россии.

В сети опубликовали полный список украинских звезд, которым запрещен въезд на территорию московии на протяжении 50 лет.

В него попали певицы Светлана Лобода, Настя Каменских, ее муж Потап (Алексей Потапенко), Дмитрий Монатик и другие.

Под запретом также оказались Дмитрий Комаров, Николай Серга, Андрей Бедняков, Андрей Данилко (Верка Сердючка), Алан Бадоев, Алина Паш и Святослав Вакарчук.

Ограничения будут действовать до 2072 года.

Напомним, что ранее ряд украинских звезд шоубиза высказали свою проукраинскую позицию в войне с россией, а ПОтап и Настя Каменских записали песню на эту тему.

Полный список украинских деятелей, которым запретили въезд на россию:

Потап, Каменских, Лобода и другие. Ряду украинских звезд запретили въезд на россию - изображение 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Известия

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
20.04.2022 в 17:55
Срати на тих москалів.
Ответить
+1
0
avatar
Extrim4ik (Extreme)
20.04.2022 в 17:21
Всем этим звёздам, в том числе и некоторым российским, и нахер не нужна больше рашка... Некоторые и не хотят, чтоб их называли РОССИЙСКИМ певцом и т.п.
Ответить
+1
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...