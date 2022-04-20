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В Ирпене обезвредили мощную авиабомбу - ВИДЕО

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В Ирпене обезвредили мощную авиабомбу - ВИДЕО

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В городе Ирпень Киевской области, который недавно был освобожден от российских захватчиков, в районе военного госпиталя была обнаружена неразорвавшаяся мощная авиационная бомба.

Так как вывезти неразорвавшийся боеприпас оказалось невозможно, он был обезврежен на месте.

Перед этим местные жители были оповещены и эвакуированы в безопасные районы города.

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"Авиабомба обезврежена. К счастью, без жертв и разрушений. Ребята сработали очень профессионально! Спасибо нашим саперам! Надеюсь, больше не будет таких находок, но должны оставаться крайне осторожными", – написал мэр Ирпеня Александр Маркушин.

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В статье: война с Россией
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