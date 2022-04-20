В Ирпене обезвредили мощную авиабомбу - ВИДЕО
Еще один подарок от русского мира
скриншот
В городе Ирпень Киевской области, который недавно был освобожден от российских захватчиков, в районе военного госпиталя была обнаружена неразорвавшаяся мощная авиационная бомба.
Так как вывезти неразорвавшийся боеприпас оказалось невозможно, он был обезврежен на месте.
Перед этим местные жители были оповещены и эвакуированы в безопасные районы города.
"Авиабомба обезврежена. К счастью, без жертв и разрушений. Ребята сработали очень профессионально! Спасибо нашим саперам! Надеюсь, больше не будет таких находок, но должны оставаться крайне осторожными", – написал мэр Ирпеня Александр Маркушин.
Популярное сейчас
- Патрик с концами уехал на родину, Днепр-1 отпустил восьмерых. Кто покинул УПЛ и Первую Лигу из-за нападения России
- В Укрзалізниці поймали четырех агентов, которые передавали информацию российской армии
- Отбито 10 атак только в зоне ООС. Генштаб рассказал о ситуации на фронте на утро 20 апреля
- Российские офицеры вывозят свои семьи из приграничных с Украиной областей - источник
- Настоящий лидер. Капитан Вест Хэма плакал после матча с Лионом, а потом убирался в раздевалке
- Отсутствие позиции - тоже активная позиция. Коля Серга обратился к Регине и другим блогерам рф
Новости по теме
- 00:34 Украинские СМИ: Администрация Байдена на этой неделе объявит еще один пакет военной помощи Украине
- 00:17 Украинские Группировка россиян, проскочившая Кременную и заявившая о ее взятии, уничтожена, - Арестович
- 23:50 Украинские Пентагон заявил, что Украина получила запчасти для военных самолетов. Также идет речь об истребителе
- 23:38 Украинские Зеленский: Если бы Украина получила доступ ко всему оружию, в котором нуждаемся, мы бы уже завершили войну