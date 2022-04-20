Азов и морпехи в Мариуполе успешно эвакуировали пограничников и полицейских на Азовсталь

Военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты совместно с другими подразделениями ВСУ и Нацгвардии успешно провели совместную спецоперацию по эвакуации пограничников и полицейских на завод "Азовсталь".

Об этом "Преступности.НЕТ" рассказал один из офицеров 36-й ОБрМП.

Отмечается, что военнослужащие с боем прорвались к территории морского порта, где находились бойцы Госпогранслужбы и несколько подразделений Национальной полиции. У последних заканчивался боекомплект.

Также сообщается, что во время реализации спланированной спецоперации "живой силе оккупантов нанесли серьезный урон".