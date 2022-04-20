Азов и морпехи в Мариуполе успешно эвакуировали пограничников и полицейских на Азовсталь
У последних заканчивался боекомплект
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты совместно с другими подразделениями ВСУ и Нацгвардии успешно провели совместную спецоперацию по эвакуации пограничников и полицейских на завод "Азовсталь".
Об этом "Преступности.НЕТ" рассказал один из офицеров 36-й ОБрМП.
Отмечается, что военнослужащие с боем прорвались к территории морского порта, где находились бойцы Госпогранслужбы и несколько подразделений Национальной полиции. У последних заканчивался боекомплект.
Также сообщается, что во время реализации спланированной спецоперации "живой силе оккупантов нанесли серьезный урон".
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