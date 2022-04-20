"Размазывал границы". Известный украинский режиссер на своем примере объяснил, как публичные люди способствовали нападению россии

Известный украинский режиссер и продюсер Алан Бадоев, который родом из Донецка, но много работал на россии, после начала полномасштабной войны Украины с россией занял четкую проукраинскую позицию. Однако режиссер отдает себе отчет в том, что своей предыдущей позицией он сделал очень многое для того, чтобы россия, собственно, считала Украину своей землей. Бадоев сказал, что своей деятельностью размазывал культурные границы между странами.

"Я один из тех людей, который делал все, чтобы размазать между Украиной и россией границы. Это было бессознательно, у меня был месяц и я много размышлял. Понимаю, что и я, и Макс [речь о Максе Барских, который постоянно гастролировал по россии, но после ее нападения занял четкую проукраинскую позицию, - примечание], мы размазывали границы между странами нашим творчеством. Наверное, я был одним из тех, кто максимально демонстрировал "дружбу народов" и помогал создать общую творческую подушку. И сегодня я понимаю, насколько это ужасно и безответственно", - сказал Бадоев в эфире "Завтрака с 1+1".

Режиссер добавил, что публичные люди Украины должны выстраивать такую ​​культурную стену, чтобы было понятно, что украинцы – не один народ с россиянами, что у нас нет общей культуры и творчества.

"Необходимо построить невидимую культурную стену, которая должна рассказывать, насколько мы другие. Насколько у нас глубока своя культура. Нам необходимо поднять весь наш культурный фонд... чтобы никто и никогда не смог сказать: "Вы такие же, как мы" или "А у вас нет своей истории". Нам необходимо создать эту границу. Второе – это дети. Я хочу вернуть им сказку, я хочу вернуть им мечту о том, что их детство неприкосновенно", - сказал режиссер.

Отметим, что после начала полномасштабной войны многие украинские артисты, спортсмены и другие публичные фигуры, ранее пропагандировавшие позиции "братских народов" и "спорта вне политики", в настоящее время стали на защиту Украины. Но не все признали свои прежние ошибки. А некоторые продолжают давать интервью российским либералам, которые отмалчиваются о войне и продолжают придерживаться мнения об одном народе.

Добавим также, что Алан Бадоев оказался в списке из более чем тридцати украинских артистов, работников культуры и журналистов, кому запрещен въезд на россию.