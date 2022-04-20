На россии отчитались об испытаниях очередного "аналоговнет" оружия
С приветственной речью выступил сам ВВХ
Россия провела испытания своего очередного "не имеющего аналогов" оружия.
На этот раз речь идет о межконтинентальной баллистической ракете "Сармат", испытательный пуск которой был проведен с космодрома "Плесецк".
Отмечается, что у "Сармата" расширен диапазон боевого оснащения как по числу блоков, так и по типам, включая гиперзвук.
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С успешным испытанием "Сармата", который на россии опять называют не имеющего аналогов в мире, поздравил МО сам путин.
ВВХ заявил, что данный ракетный комплекс "обеспечит безопасность России, заставит задуматься тех оголтелых, кто пытается ей угрожать".
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