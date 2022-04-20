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На россии отчитались об испытаниях очередного "аналоговнет" оружия

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С приветственной речью выступил сам ВВХ

На россии отчитались об испытаниях очередного "аналоговнет" оружия

Новина українською

Россия провела испытания своего очередного "не имеющего аналогов" оружия.

На этот раз речь идет о межконтинентальной баллистической ракете "Сармат", испытательный пуск которой был проведен с космодрома "Плесецк".

Отмечается, что у "Сармата" расширен диапазон боевого оснащения как по числу блоков, так и по типам, включая гиперзвук.

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С успешным испытанием "Сармата", который на россии опять называют не имеющего аналогов в мире, поздравил МО сам путин.

ВВХ заявил, что данный ракетный комплекс "обеспечит безопасность России, заставит задуматься тех оголтелых, кто пытается ей угрожать".

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В статье: война с Россией
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