Япония ужесточила санкции и выслала российских дипломатов, обвиняемых в шпионаже
Япония продолжает давить на рф
KYODO
Палата советников Японии на пленарном заседании 20 апреля проголосовала за законопроекты об ужесточении санкций против россии.
Как отмечается, законопроект о внесении изменений в таможенный закон был принят большинством голосов, а изменения в закон о валюте были поддержаны единогласно.
Изменения в таможенном законодательстве позволяют Японии лишить рф статуса "страны наибольшего благоприятствования в торговле" и повысить тарифы на российский импорт.
Изменения в закон о валютном регулировании имеют целью предотвращать использование теми, на кого наложены санкции, криптоактивов в качестве лазейки для перевода своих средств третьим лицам.
Также из страны были высланы 8 российских дипломатов, обвиняемых в шпионаже в отношении Японии. Они уже покинули Японию, вылетев из токийского аэропорта Ханеда со своими семьями на чартерном самолете, организованном российским правительством.
Считается, что изгнанная группа несет ответственность за сбор разведданных в Японии. Это первый случай, когда Япония выслала сразу группу дипломатов как минимум со времен Второй мировой войны.
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