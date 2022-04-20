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Япония ужесточила санкции и выслала российских дипломатов, обвиняемых в шпионаже

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Япония продолжает давить на рф

Япония ужесточила санкции и выслала российских дипломатов, обвиняемых в шпионаже

KYODO

Новина українською

Палата советников Японии на пленарном заседании 20 апреля проголосовала за законопроекты об ужесточении санкций против россии.

Как отмечается, законопроект о внесении изменений в таможенный закон был принят большинством голосов, а изменения в закон о валюте были поддержаны единогласно.

Изменения в таможенном законодательстве позволяют Японии лишить рф статуса "страны наибольшего благоприятствования в торговле" и повысить тарифы на российский импорт.

Изменения в закон о валютном регулировании имеют целью предотвращать использование теми, на кого наложены санкции, криптоактивов в качестве лазейки для перевода своих средств третьим лицам.

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Также из страны были высланы 8 российских дипломатов, обвиняемых в шпионаже в отношении Японии. Они уже покинули Японию, вылетев из токийского аэропорта Ханеда со своими семьями на чартерном самолете, организованном российским правительством.

Считается, что изгнанная группа несет ответственность за сбор разведданных в Японии. Это первый случай, когда Япония выслала сразу группу дипломатов как минимум со времен Второй мировой войны.

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В статье: война с Россией
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Источник:
japantimes.co.jp

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