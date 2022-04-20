  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Генштаб ВСУ: На одном из направлений фронта отмечены действия врага в военной форме украинского образца
В тренде

Генштаб ВСУ: На одном из направлений фронта отмечены действия врага в военной форме украинского образца

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Чего только не придумают...

Генштаб ВСУ: На одном из направлений фронта отмечены действия врага в военной форме украинского образца

фото - фейсбук

UA-Футбол
Новина українською

Генштаб ВСУ докладывает о ситуации на фронте по состоянию на 18.00 20.04.2022. Как видно из сводки, враг концентрирует основные усилия на захвате Мариуполя, а также на боевых действиях на востоке Украины:

"Враг продолжает наращивать группировку войск на Донецком и Таврическом направлениях. С территории российской федерации перемещены подразделения из состава 90-й танковой дивизии, 41-й общевойсковой армии и 232-й реактивной артиллерийской бригады Центрального военного округа".

"Идут авиационные удары по инфраструктуре города Мариуполя, враг совершает штурмовые действия в районе морского порта и завода "Азовсталь"", - говорится в сообщении.

На Изюмском направлении враг прибегает к уловкам использования военной формы украинского образца:

"Противник осуществил перегруппировку войск на Изюмском направлении. В районе населенного пункта Дубровное противник проводил наступательные действия, имеет частичный успех. В районе населенного пункта Старая Гнилица наступление успеха не имело, в результате огневого поражения враг понес потери и отошел.

Кроме того, не удалась попытка взятия под контроль населенного пункта Довгенькое. Противник с потерями отступил. Как особенность отмечены действия врага на указанном направлении в военной форме украинского образца", - пишет Генштаб.

На юге тоже жарко. Но из Приднестровья угроза пока условна:

"Признаков подготовки вооруженных формирований так называемой "приднестровско-молдавской республики" к участию в вооруженной агрессии против Украины не выявлено. В то же время, не исключается привлечение силовых структур указанного непризнанного государственного образования к ведению диверсионно-террористической деятельности на территории нашего государства".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...