Генштаб ВСУ: На одном из направлений фронта отмечены действия врага в военной форме украинского образца
Чего только не придумают...
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Генштаб ВСУ докладывает о ситуации на фронте по состоянию на 18.00 20.04.2022. Как видно из сводки, враг концентрирует основные усилия на захвате Мариуполя, а также на боевых действиях на востоке Украины:
"Враг продолжает наращивать группировку войск на Донецком и Таврическом направлениях. С территории российской федерации перемещены подразделения из состава 90-й танковой дивизии, 41-й общевойсковой армии и 232-й реактивной артиллерийской бригады Центрального военного округа".
"Идут авиационные удары по инфраструктуре города Мариуполя, враг совершает штурмовые действия в районе морского порта и завода "Азовсталь"", - говорится в сообщении.
На Изюмском направлении враг прибегает к уловкам использования военной формы украинского образца:
"Противник осуществил перегруппировку войск на Изюмском направлении. В районе населенного пункта Дубровное противник проводил наступательные действия, имеет частичный успех. В районе населенного пункта Старая Гнилица наступление успеха не имело, в результате огневого поражения враг понес потери и отошел.
Кроме того, не удалась попытка взятия под контроль населенного пункта Довгенькое. Противник с потерями отступил. Как особенность отмечены действия врага на указанном направлении в военной форме украинского образца", - пишет Генштаб.
На юге тоже жарко. Но из Приднестровья угроза пока условна:
"Признаков подготовки вооруженных формирований так называемой "приднестровско-молдавской республики" к участию в вооруженной агрессии против Украины не выявлено. В то же время, не исключается привлечение силовых структур указанного непризнанного государственного образования к ведению диверсионно-террористической деятельности на территории нашего государства".
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