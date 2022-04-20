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Путин и еще трое - Bloomberg назвал имена россиян, которые принимали решение о вторжении в Украину

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Также инсайдеры пишут, что путин не собирается отказываться от своей агрессии в Украине

Путин и еще трое - Bloomberg назвал имена россиян, которые принимали решение о вторжении в Украину

Новина українською

Решение о нападении на Украину владимир путин принимал в тесном кругу своих приближенных.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники, решение о вторжении в Украину принимали лично президент россии владимир путин, министр обороны сергей шойгу, начальник генштаба валерий герасимов и секретарь Совбеза рф николай патрушев

После начала вторжения круг контактов путина еще больше сузился, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

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Также отмечается, что так как военные потери растут, а россия столкнулась с беспрецедентной международной изоляцией все больше российских инсайдеров агентства «тихо сомневаются в правильности решения начать войну", - пишет агентство.

Отмечается, что путин недооценил Украину - он рассчитывал на большую поддержку со стороны населения и рассчитывал на бегство Владимира Зеленского, которого считал слабым.

Впрочем, путин до сих пор доверяет лишь отдельным сторонникам жесткой линии. Поэтому особых шансов на то, что президент россии изменит свой курс или кто-то бросит ему вызов, собеседники издания в Кремле не видят.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Bloomberg

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